Об этом президент признался в ходе неформальной встречи с украинской диаспорой 22 сентября в Торонто. Он выступал перед залом и обратился к премьер-министру Канады.
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Зеленские имели возможность побыть вместе
Владимир Зеленский указал на жену, которая сидела в зале и улыбалась. Он поблагодарил Джастина Трюдо за возможность быть вместе. Премьер-министр также отреагировал с ухмылкой, а в зале рассмеялись.
Я очень рад быть здесь с женой. Три дня вместе, впервые с начала полномасштабной войны. Спасибо, Джастина,
– сказал президент.
Елена Зеленская в Канаде
Первая леди для деловых встреч в Канаде подбирала элегантные образы от украинских дизайнеров.
- В парламент Елена Зеленская посетила классический брючный костюм от бренда GASANOVA в черном цвете.
- На встречу с Мэри Саймоном и Витом Фрейзером первая леди выбрала костюм песочного цвета. Ее образ дополняла брошь от Руслана Багинского в виде Евшан-зелья.