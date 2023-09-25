Об этом президент признался в ходе неформальной встречи с украинской диаспорой 22 сентября в Торонто. Он выступал перед залом и обратился к премьер-министру Канады.

К слову На второй день в США: Елена Зеленская появилась на публике с забинтованным пальцем правой руки

Зеленские имели возможность побыть вместе

Владимир Зеленский указал на жену, которая сидела в зале и улыбалась. Он поблагодарил Джастина Трюдо за возможность быть вместе. Премьер-министр также отреагировал с ухмылкой, а в зале рассмеялись.

Я очень рад быть здесь с женой. Три дня вместе, впервые с начала полномасштабной войны. Спасибо, Джастина,
– сказал президент.

Елена Зеленская в Канаде

Первая леди для деловых встреч в Канаде подбирала элегантные образы от украинских дизайнеров.

  • В парламент Елена Зеленская посетила классический брючный костюм от бренда GASANOVA в черном цвете.
  • На встречу с Мэри Саймоном и Витом Фрейзером первая леди выбрала костюм песочного цвета. Ее образ дополняла брошь от Руслана Багинского в виде Евшан-зелья.