Про це президент зізнався під час неформальної зустрічі з українською діаспорою 22 вересня в Торонто. Він виступав перед залом та звернувся до прем'єр-міністра Канади.
До слова На другий день у США: Олена Зеленська з'явилась на публіці з забинтованим пальцем правої руки
Зеленські мали нагоду побути разом
Володимир Зеленський показав на дружину, яка сиділа у залі та усміхалась. Він подякував Джастіну Трюдо за можливість бути разом. Прем'єр-міністр також відреагував з усмішкою, а в залі розсміялися.
Я дуже радий бути тут із дружиною. Три дні разом, уперше від початку повномасштабної війни. Дякую, Джастіне,
– сказав президент.
Олена Зеленська в Канаді
Перша леді для ділових зустрічей у Канаді підбирала елегантні образи від українських дизайнерів.
- У парламент Олена Зеленська завітала у класичному штанному костюмі від бренду GASANOVA у чорному кольорі.
- На зустріч з Мері Саймон та Вітом Фрейзером перша леді обрала костюм пісочного кольору. Її образ доповнювала брошка від Руслана Багінського у вигляді Євшан-зілля.