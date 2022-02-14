24 канал повідомляє, що Закон №5572 Про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" Верховна Рада України прийняла ще 25 грудня 2021 року.
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Які зміни чекають сферу зі збору та розподілу роялті
Після набуття чинності цей Закон:
- скасовує результати попередніх конкурсів з акредитації організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення, що були проведені з численними порушеннями;
- розблоковує роботу всіх зареєстрованих ОКУ (організацій колективного управління), які можуть збирати роялті в межах свого каталогу до моменту визначення нової акредитованої ОКУ;
- припиняє повноваження активної акредитаційної комісії та дає можливість сформувати та затвердити новий склад;
- перезапускає конкурси на визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення.
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Розпочався процес перезапуску сфери зі збору та розподілу роялті за використання музики у вищезазначених сферах. Він стосується представників телерадіомовлення, кіноіндустрії, HoReCa, рітейлу, організацій концертів та розважальних заходів та інших.
Що важливо для представників цих сфер: для легального використання музичного контенту вони зобов'язані отримати ліцензію від ОКУ.
Що важливо для авторів та правовласників: вони можуть передати в управління ОКУ свої права та отримувати справедливу винагороду за використання музичного контенту.7
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Чому ініціювали підписання Закону №5572
- Після проведення розслідування з'ясувалося, що мільйони гривень роялті, які мали бути виплачені авторам, не доходили до них.
- У 2018 році створили ГО "Українське агентство з авторських та суміжних прав", де тепер є понад 4 тисячі українських авторів, десятки тисяч їхніх творів і майже весь світовий репертуар (100 мільйонів творів).
- Генеральний директор – музикант, автор та фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.
- Увесь цей час організація підтримувала законопроєкт №5572 та відстоювала інтереси авторів.
- Серед планів організації є підготовка до нового конкурсу з акредитації, розробка та впровадження автоматизованої системи моніторингу та формування звітності для подальшої обробки та розподілу звітів з фактично використаними музичними творами користувачами.