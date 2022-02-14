24 канал повідомляє, що Закон №5572 Про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" Верховна Рада України прийняла ще 25 грудня 2021 року.

До теми Два найгірші роки мого життя, – Валерій Харчишин про авторське право в Україні

Які зміни чекають сферу зі збору та розподілу роялті

Після набуття чинності цей Закон:

скасовує результати попередніх конкурсів з акредитації організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення, що були проведені з численними порушеннями;

розблоковує роботу всіх зареєстрованих ОКУ (організацій колективного управління), які можуть збирати роялті в межах свого каталогу до моменту визначення нової акредитованої ОКУ;

припиняє повноваження активної акредитаційної комісії та дає можливість сформувати та затвердити новий склад;

перезапускає конкурси на визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення.

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Розпочався процес перезапуску сфери зі збору та розподілу роялті за використання музики у вищезазначених сферах. Він стосується представників телерадіомовлення, кіноіндустрії, HoReCa, рітейлу, організацій концертів та розважальних заходів та інших.

Що важливо для представників цих сфер: для легального використання музичного контенту вони зобов'язані отримати ліцензію від ОКУ.

Що важливо для авторів та правовласників: вони можуть передати в управління ОКУ свої права та отримувати справедливу винагороду за використання музичного контенту.7

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Чому ініціювали підписання Закону №5572