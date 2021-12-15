На думку Харчишина, Лижичко сприяла реалізації інтересів групи організацій колективного управління, які належать її другу Олегу Долінському. Відповідне розслідування він опублікував в авторській колонці на сайті "Українська правда".

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Позиція Валерія Харчишина

Артист, лідер гурту "Друга ріка" та голова УААСП дослідив дільність засновника компаній "Комп мюзік" та "Комп Мюзік Паблішинг" Олега Долінського і з'ясував, що саме йому належали права на пісні Руслани на початку 2000-х років.

Подейкують, що робочі стосунки між Лижичко та Долінським переросли у міцну дружбу, а згодом у спільний бізнес. І нібито Руслана в кабінетах чиновників відстоювала інтереси тиражувальників, а не авторів України і світу. Також за словами Харчишина, Долінський разом із партнерами створив компанії, які збирали роялті на українському ринку та розподіляли між собою:

"Український музичний альянс";

"Українську лігу музичних прав";

"Дім авторів музики";

асоціацію "Агентство захисту майнових прав" та багато інших.

Харчишин вважає, що зараз намагаються дискредитувати організацію, яку він очолює. Раніше так дискредитували інші організації колективного управління, які утворювали національні автори.

Організації колективного управління — це посередник між користувачами та авторами. Ці організації мають зібрати винагороду за використання авторських та суміжних прав у різних сферах, розподілити її та віддати українським та іноземним авторам і правовласникам, тобто музикантам, письменникам, художникам тощо.

"З Державного підприємства були виведені мільйони авторських грошей в тінь, та була спроба рейдерського захоплення цього Держпідприємтва через утворену зокрема й Русланою приватну організацію УААП, у контексті чого були порушені відповідні кримінальні провадження та проведені перевірки Генеральною прокуратурою з певними наслідками до встановлених осіб", – написав у своїх публікації Харчишин.

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За словами Валерія, така схема відмивання грошей в український авторів тягнеться вже щонайменше 20 років.

Зверніть увагу! Повну версію розслідування Валерію Харчишина читайте за посиланням.

Що каже Руслана Лижичко

Руслана прокоментувала звинувачення на свою адресу на особистій сторінці у фейсбуці. Вона зазначила, що сумно і соромно читати те, що опоненти з питань збору авторської нагороди пишуть про неї.

Все це по-людськи дуже принизливо, образливо, неповажно, в найкращих традиціях "пропаганди" північного сусіда – "Скабєєва-стайл". Я вже наслухалась про себе багато подібного звідти. Але не віриться, що це в Києві, в Україні, просто зараз і тут,

– написала Лижичко.

За словами Руслани, суперечка з колегами – про гроші, тому вона "ніколи не вважала правильним обговорювати це питання публічно".

"Організація УААСП, яка претендувала і претендує збирати авторську винагороду у користувачів авторського права – радіо, телебачення, інших медіа, кафе, барів, ресторанів, музичних фестивалів, публічних майданчиків тощо, на мою думку і думку величезної кількості моїх колег і правовласників, цілком себе дискредитувала. Дискредитувала своєю історією та діяльністю. Про це багато сказано і написано", – додала виконавиця.

Додамо, 15 грудня депутати Верховної Ради України схвалили зміни до закону "Про ефективне управління майновими правами у сфері авторського права".

Мета закону: розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських та світових митців,

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