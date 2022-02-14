24 канал сообщает, что Закон №5572 О внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" Верховная Рада Украины приняла еще 25 декабря 2021 года.

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Какие изменения ожидают сферу сбора и распределения роялти

После вступления в силу этот Закон:

отменяет результаты предыдущих конкурсов по аккредитации организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения, проведенных с многочисленными нарушениями;

разблокирует работу всех зарегистрированных ОКУ (организаций коллективного управления), которые могут собирать роялти в пределах своего каталога до момента определения новой аккредитованной ОКУ;

прекращает полномочия активной аккредитационной комиссии и позволяет сформировать и утвердить новый состав;

перезапускает конкурсы на определение аккредитованных организаций коллективного управления в сфере публичного исполнения и публичного оповещения.

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Начался процесс перезапуска сферы сбора и распределения роялти за использование музыки в вышеуказанных сферах. Он касается представителей телерадиовещания, киноиндустрии, HoReCa, ритейла, организаций концертов и развлекательных мероприятий.

Что важно для представителей этих сфер: для легального использования музыкального контента они должны получить лицензию от ОКУ.

Что важно для авторов и правообладателей: они могут передать в управление ОКУ свои права и получать справедливое вознаграждение за использование музыкального контента.

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Почему инициировали подписание Закона №5572