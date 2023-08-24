"Дуже мило": Володимир Зеленський поцілував руку першої леді на церемонії у Києві – ніжні фото

Щороку 24 серпня українці святкують День Незалежності. Попри воєнний стан в Києві все ж відбулися деякі урочисті заходи з нагоди свята. Тож президент України та перша леді також взяли в них участь.

Під час цього один з фотографів зловив зворушливий кадр. На фото видно, як мило Володимир Зеленський цілує руку дружини.

Це цікаво Здобудем перемогу, бо вже час настав, – Тарас Тополя до сліз розчулив віршем до Дня Незалежності

Олена Зеленська з чоловіком на заходах до Дня Незалежності

На світлині можна побачити, як президент України підійшов до першої леді та ніжно поцілував її руку, Олена Зеленська усміхнулася йому у відповідь. В коментарях під публікацією користувачі зазначили, що це "дуже мило".

Як виглядав Володимир Зеленський

Президент України одягнув стильну та водночас стриману вишиванку. Він підібрав сорочку кольору хакі з мінімалістичним дизайном. Вишиванка була прикрашена орнаментом на комірі та вишитим тризубом на серці. Президент довершив свій образ штанами та берцами в тон.



Володимир та Олена Зеленська у Софійському соборі в Києві / Фото пресслужби

Образ першої Леді України

Олена Зеленська виглядала елегантно в білій вишитій сорочці з об'ємними рукавами та в чорних штанах-палаццо. До свого аутфіту вона також додала блакитні підбори-човники та лаконічні сережки.