Во время этого один из фотографов поймал трогательный кадр. На фото видно, как мыло Владимир Зеленский целует руку жены.

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Елена Зеленская с мужем на мероприятиях ко Дню Независимости

На фотографии можно увидеть, как президент Украины подошел к первой леди и нежно поцеловал ее руку, Елена Зеленская улыбнулась ему в ответ. В комментариях под публикацией пользователи отметили, что это "очень мило".