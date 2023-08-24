Владимир и Елена Зеленские / Фото с инстаграмма президента Украины
Каждый год 24 августа украинцы отмечают День Независимости. Несмотря на военное положение, в Киеве все же состоялись некоторые торжественные мероприятия по случаю праздника. Президент Украины и первая леди также приняли участие в них.
Елена Зеленская с мужем на мероприятиях ко Дню Независимости
На фотографии можно увидеть, как президент Украины подошел к первой леди и нежно поцеловал ее руку, Елена Зеленская улыбнулась ему в ответ. В комментариях под публикацией пользователи отметили, что это "очень мило".