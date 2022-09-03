Український продюсер Володимир Завадюк раніше працював із Зеленським на один медіахолдинг. Вони рідко зустрічалися в кулуарах, але враження тоді склалося, про що чоловік розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Завадюк про Зеленського до президентства

Він завжди був лідером. Ми не працювали з ним близько. Ми стикалися з ним лише під час одного з прямих ефірів "Танців з зірками" – фіналу другого сезону, де він був одним із членів журі,

– розповів Володимир Завадюк.

Продюсер розповів, що Володимир Зеленський показав себе професійною, пунктуальною та щирою людиною.

"Він на мене справив враження неймовірно професійної людини – пунктуальної, щирої, виваженої. Це був класний досвід абсолютно. Він дуже простий".

Тепер Володимир Зеленський для Завадюка й для всієї країни, на думку продюсера, став не просто лідером, а супергероєм.

"Щодо Зеленського в наші дні. Безумовно, це суперзірка, супергерой для всього світу. Людина, яка є лідером нації, яка об'єднала навколо себе всю країну. І якщо казати про справжню сміливість, то це про нього, звісно. Я захоплююся ним".

Інтерв'ю з Володимиром Завадюком у відеоформаті: дивіться відео онлайн