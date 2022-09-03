Украинский продюсер Владимир Завадюк работал с Зеленским на один медиахолдинг. Они редко встречались в кулуарах, но впечатление тогда сложилось, о чем мужчина рассказал в интервью 24 каналу.

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Завадюк о Зеленском до президентства

Он всегда был лидером. Мы не работали с ним близко. Мы сталкивались с ним только во время одного из прямых эфиров "Танцев со звездами" – финала второго сезона, где он был одним из членов жюри,

– рассказал Владимир Завадюк.

Продюсер рассказал, что Владимир Зеленский показал себя профессиональным, пунктуальным и искренним человеком.

"Он на меня произвел впечатление невероятно профессионального человека – пунктуального, искреннего, взвешенного. Это был классный опыт абсолютно. Он очень прост".

Полное интервью с Владимиром Завадюком читайте в рамках проекта "Интервью24".

Теперь Владимир Зеленский для Завадюка и всей страны, по мнению продюсера, стал не просто лидером, а супергероем.

"Относительно Зеленского в наши дни. Безусловно, это суперзвезда, супергерой для всего мира. Человек, который является лидером нации, объединивший вокруг себя всю страну. И если говорить о настоящей смелости, то это о нем, конечно. Я восхищаюсь им".

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