Поводився зверхньо, – Шумко з "Жіночого кварталу" розкритикував "пихату" поведінку лідера Kalush

Актор і ведучий Володимир Шумко висловився про недоброзичливе ставлення до лідера гурту Kalush Orchestra. Все через його "пихату поведінку" на одному з проєктів.

Зірка "Жіночого кварталу" Володимир Шумко розповів про своє ставлення до лідера Kalush Orchestra Олега Псюка. Актор разом з репером брав участь у шоу "Леви на джипі" рік тому, – з того часу Олег запам'ятався йому вкрай неприємно.

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Шумко розкритикував Олега Псюка

Володимир Шумко розповів про зверхнє ставлення Олега до учасників та ведучих шоу. Хоч на той час він ще не був таким популярним та відомим.

Те, що я бачив тоді: прийшов для мене невідомий виконавець і почав поводитися, як Каньє Вест. Просто зверхньо, зверхньо до людей, які його запросили і роблять цей проєкт. Можливо, дійсно, у нього є там якісь рамки, але завжди, коли ти ідеш кудись, то треба запитати "Куди я йду і що я можу там робити?". Не сподобалася вся його пихата поведінка, зухвалість, ставлення,

– розповів гуморист.

Та Володимир Шумко нагадав, що говорить про його минулі враження. Тепер він вдячний музикантам за допомогу країні. "Я зараз кажу про нього в той момент, що я побачив. Те, що вони стали відомі на увесь світ і шляхом цього допомагають нашій державі, ЗСУ, наближують перемогу – це дуже круто, я їх за це поважаю. Але я не можу відмовитися від тих слів і того, що я бачив. Особисто Kalush я не сприймаю".

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