Відомий комік пригадав роботу з Оленою Зеленською: якою була перша леді у "Кварталі 95"

Актор "Жіночого кварталу" Володимир Шумко пригадав, як співпрацював з Оленою Зеленською. На його думку, перша леді найкраще виконувала свою роботу.

До статусу першої леді Олена Зеленська працювала у "Жіночому кварталі" та "Кварталі 95" як головна редакторка. Володимир Шумко пригадав, якою тоді була дружина президента.

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Шумко про першу леді

На думку Володимира Шумка, Олена Зеленська дуже добре справлялась зі своїми обов'язками.

Мені здається, що Олена була максимально на своєму місці й дуже правильно керувала усім цим,

– поділився актор.

Востаннє йому вдалося побачитися з першою леді на одному з освітніх заходів. Раніше вони нерідко зустрічалися в офісі "Кварталу". Володимир Шумко зізнався, що і зараз, і раніше мав до Зеленських трепетні почуття.

"Він (трепет, – 24 Канал) у мене був і спочатку, коли ми тільки познайомились. Коли я дивився на них, я уявити не міг, що зможу з ними працювати. Але ми класно тепло познайомилися, спілкувалися", – додав Шумко.

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, що Олена Зеленська продовжувала працювати над сценаріями "Кварталу", хоч вже була у статусі дружини президента. На це вона виділяла лише трохи часу. Чи займається цим перша леді зараз – невідомо. "У нас з'явилася цензура, звідки не чекали", – жартував Олександр Пікалов у 2021.