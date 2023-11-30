Цікаво, що саме прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас включила Зеленську до престижного списку дуже впливових жінок. Вона підкреслила "чесність", яку перша леді продемонструвала впродовж року.

Цікаво Фотограф зблизька показав емоції Олени Зеленської на публічному заході: фото першої леді

Олена Зеленська увійшла у список 25 найвпливовіших жінок світу

За словами прем'єр-міністерки Естонії перша леді України дуже допомагає країні у боротьбі з наслідками повномасштабного вторгнення.

Її лідерство у розв'язанні питань психічного здоров'я українців під час війни є життєво важливим. .. Зараз світ повинен прислухатися до Зеленської й дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням,

– наголосила Кая Каллас.

Хто ще увійшов до списку

До рейтингу потрапили ще чимало інших діячок. Зокрема, спортсменки, акторки, співачки, науковиці, правозахисниці тощо.

австралійська акторка Марго Роббі,

американська співачка Бейонсе,

глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді,

директорка з технологій компанії OpenAI Міра Мураті,

виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Марума Мрема,

міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва,

іспанська футболістка Дженніфер Ермосо,

угорська біохімікиня Каталін Каріко.

Жінки, які також увійшли в список найвпливовіших у світі / Фото з їхніх інстаграмів, фан-акаунтів та скриншоти з відео