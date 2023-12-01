До статуса первой леди Елена Зеленская работала в "Женском квартале" и "Квартале 95" как главная редактор. Владимир Шумко вспомнил, какой тогда была супруга президента.

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Шумка о первой леди

По мнению Владимира Шумко, Елена Зеленская очень хорошо справлялась со своими обязанностями.

Мне кажется, что Елена была максимально на своем месте и очень правильно управляла всем этим.

– поделился актер.

В последний раз ему удалось увидеться с первой леди на одном из образовательных мероприятий. Раньше они нередко встречались в офисе "Квартала". Владимир Шумко признался, что и сейчас, и раньше испытывал к Зеленским трепетные чувства.

"Он (трепет, – 24 Канал) у меня был и сначала, когда мы только познакомились. Когда я смотрел на них, я представить не мог, что смогу с ними работать. Но мы классно тепло познакомились, общались", – добавил Шумко.

Интервью с Владимиром Шумко: смотрите видео онлайн

Интересно, что Елена Зеленская продолжала работать над сценариями "Квартала", хотя уже была в статусе супруги президента. На это она выделяла всего немного времени. Занимается ли этим первая леди сейчас – неизвестно. "У нас появилась цензура, откуда не ждали", – шутил Александр Пикалов в 2021 году.