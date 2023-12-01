До статусу першої леді Олена Зеленська працювала у "Жіночому кварталі" та "Кварталі 95" як головна редакторка. Володимир Шумко пригадав, якою тоді була дружина президента.
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Шумко про першу леді
На думку Володимира Шумка, Олена Зеленська дуже добре справлялась зі своїми обов'язками.
Мені здається, що Олена була максимально на своєму місці й дуже правильно керувала усім цим,
– поділився актор.
Востаннє йому вдалося побачитися з першою леді на одному з освітніх заходів. Раніше вони нерідко зустрічалися в офісі "Кварталу". Володимир Шумко зізнався, що і зараз, і раніше мав до Зеленських трепетні почуття.
"Він (трепет, – 24 Канал) у мене був і спочатку, коли ми тільки познайомились. Коли я дивився на них, я уявити не міг, що зможу з ними працювати. Але ми класно тепло познайомилися, спілкувалися", – додав Шумко.
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