Остапчук зізнався, скільки ще дітей хоче і коли переїде у свій будинок з новою дівчиною

Шоумен Володимир Остапчук вже має двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. Зараз малеча живе з мамою живуть у Канаді. Водночас Остапчук розсекретив, що хотів би ще двох дітей.

Нагадаємо, що зараз 38-річний ведучий має стосунки з 23-річною журналісткою Катериною Полтавською. Пара разом вже 10 місяців.

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Чи хоче Остапчук ще дітей

Шанувальники поцікавилися у Остапчука, чи планує він ще поповнення. Ведучий не став приховувати та відповів, що хотів би знову відчути радість батьківства.

За його словами, у планах – ще двоє діток.



Володимир Остапчук висловився про дітей / Скриншот

Шоумен також розповів, що продовжує спілкуватися зі своїми рідними дітьми. Вони намагаються зідзвонюватися хоча б раз на тиждень.

Коли Остапчук переїде в новий будинок

В червні Володимир відновив ремонт у заміському будинку під Києвом. Ділянка була придбана у шлюбі з Христиною Горняк, з якою він розлучився у 2022 році. І хоч будинок за документами належить також колишній дружині, Остапчук таки планує жити там з новою дівчиною Катериною Полтавською.

Пара разом займається облаштуванням житла. У їх планах – переїхати до котеджу до кінця цього року. Тобто Новий рік Володимир з Катериною планують святкувати вже у власному будинку.



Остапчук відповів на питання про будинок / Скриншот

Водночас Христина Горняк заявляє, що питання з нерухомістю ще не вирішено. За словами нотаріуса, її колишній чоловік не дотримується домовленостей і на переговори не йде.