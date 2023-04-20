Болюча тема, – Володимир Остапчук відповів, чи хоче знову стати батьком

Шоумен Володимир Остапчук виховує двох дітей, але не приховує, що мріє про велику родину. Він зізнався, чи планує поповнення.

Володимир Остапчук у нових стосунках не тільки кинув пити, але й замислюється про поповнення. Про це він зізнався в інстаграм-сторіз.

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Чи хоче Володимир Остапчук знову стати татом

Шоумен спілкувався з прихильниками та вирішив відповісти на запитання, чи планує ще дітей. Він зізнався, що любить, коли у сім'ї багато діток.

У моїх батьків нас троє, при чому я з сестрою – двійнята. Так, люблю, коли багато діток в родині. Щиро захоплююся класними сім'ями, як в Анатолія Анатоліча та Тимура Мірошниченка,

– поділився Володимир Остапчук.

"Мені дуже шкода, що мої Еван та Емілька дуже далеко зараз… Болюча тема для мене", – додав телеведучий.



Володимир Остапчук про поповнення / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, востаннє Володимир Остапчук бачився з дітьми наприкінці літа, коли літав у Торонто на благодійний аукціон для допомоги ЗСУ. Тоді він зустрівся там з дітьми від колишньої дружини Олени Войченко – возив їх на озеро Онтаріо та показував аудиторії.

Шоумен зізнавався, що це був один раз у рік, коли він побачив сина й доньку. Володимир має можливість спілкуватись й листуватися з дітьми, але однаково дуже за ними сумує.