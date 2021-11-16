Володимир Остапчук розповів, як почувався після бустерної дози щеплення

Український ведучий Володимир Остапчук – один з небагатьох, хто публічно закликає до вакцинації коронавірусу. У той час, коли чимало зірок все ще прислухаються до антивакцинаторів, чоловік публічно вакцинувався третьою дозою. Він поділився, що все пройшло легко та безсимптомно.

Втретє Остапчук вакцинувався задля того, аби потрапити у Париж з коханою Христиною. Оскільки перші дві дози у нього були компанії CoronaVac, то втретє він щепився Pfizer, оскільки перша вакцина – не сертифікована у країнах ЄС.

До слова Володимир Остапчук вакцинувався втретє й пояснив, для чого йому це

Разом з ним вперше вакцинувалась його дружина Христина Горняк, яка довгий час вагалась це робити. А от Остапчук став одним з перших в Україні, хто ввів третю дозу щеплення, яку ще називають бустерною.

Як Остапчук переніс третю вакцинацію

бустерне щеплення – це додаткова доза вакцини, яка мала б підсилити дію попередніх, адже з часом їхня ефективність втрачається. У жовтні ВООЗ схвалила вакцинацію трьома дозами.

За словами ведучого, третя вакцинація пройшла успішно та безсимптомно:

Супер, взагалі! Ніяких "побочок" не було. І теми вакцинації ростуть, є багато знайомих, хто вже дві (дози, – Showbiz 24) зробили. Але одне засмучує, що вакцини пропадають. Он у Львівській області 500 тисяч доз Astra Zeneca утилізували, нікому не потрібні,

– зауважив ведучий.

Також Остапчук поділився, що поспішив з вакциною Coronavac, виробленою у Китаї. Він каже, що якби раніше знав, що з нею не пускатимуть в ЄС, то чекав би на Pfizer.

Записатися на вакцинацію – дуже просто

, що згідно з новою інформацією МОЗ від 16 листопада, вакцинуватись третій раз задля виїзду за кордон – фактично незаконно. Бустерна доза буде рекомендована у 2022 році лише для певних категорій населення. Сам міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв , що введення третьої дози щеплення розглядатимуть лише тоді, коли буде 50% вакцинованих громадян. Зараз в Україні вакциновано 41% населення.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. У крайньому разі можна просто прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал