Известно, что в третий раз Остапчук вакцинировался для того, чтобы попасть в Париж с любимой Кристиной. Поскольку первые две дозы у него были компании CoronaVac, то в третий раз он прививался Pfizer, поскольку первая вакцина – не сертифицирована в странах ЕС.
К слову Владимир Остапчук вакцинировался в третий раз и объяснил, для чего ему это
Вместе с ним впервые вакцинировалась его жена Кристина Горняк, которая долгое время колебалась это делать. А вот Остапчук стал одним из первых в Украине, кто ввел третью дозу прививки, которую еще называют бустерной.
Как Остапчук перенес третью вакцинацию
По словам ведущего, третья вакцинация прошла успешно и бессимптомно:
Супер, вообще! Никаких "побочек" не было. И темпы вакцинации растут, есть много знакомых, кто уже две (дозы, – Showbiz 24) сделали. Но одно огорчает, что вакцины пропадают. Вон во Львовской области 500 тысяч доз Astra Zeneca утилизировали, никому не нужны.
Также Остапчук поделился, что поспешил с вакциной Coronavac, произведенной в Китае. Он говорит, что если бы раньше знал, что с ней не будут пускать в ЕС, то ждал бы Pfizer.
Записаться на вакцинацию – очень просто
Отметим, что записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае можно просто прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал