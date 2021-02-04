Після розлучення з першою дружиною Оленою Войченко шоумен Володимир Остапчук вкрай рідко бачить дітей – 7-річну доньку Емілію та 2-річного сина Евана. Днями зірковому батьку вдалось провести час з дітьми. З молодшим нащадком він зняв кумедне відео.

Джерело: інстаграм Володимира Остапчука

Син Еван позував на колінах у татка, який навідав його в дитячому садку. У свої 2 роки він вже не соромиться камер та росте артистичним хлопчиком.

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Володимиру Остапчуку вдалось побачитися і з донькою Емілією, до якої він приїхав у приватну школу. Ведучий зізнався, що це єдина можливість займатися вихованням дітей, адже ексдружина забороняє їм приходити в дім батька і Христини Горняк. "Приїхав до принцеси в школу. Інакше, на жаль, не можу бачитися", – зізнався він в інстаграм-сторіс.

Відео Володимира Остапчука з сином

Після обіду в садочку шоумен порозважався з маленьким Еваном. На камеру хлопчик передав вітання понад 400-тисячній аудиторії татка в інстаграмі. Він був одягнений у синій смугастий костюм та сором'язливо помахав рукою в камеру. З відео видно, що навіть попри рідкі зустрічі у Володимира Остапчука близькі стосунки з сином.

"Еван передає усім "прівєт", – написав Володимир Остапчук.

Кумедний ролик розчулив користувачів. Безліч прихильників шоумена наголосили, що Еван дуже схожий на нього: