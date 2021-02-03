Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович 2 лютого відсвяткувала день народження наймолодшої доньки Озіан. Дівчинці виповнився 1 рік. Зіркова матуся поділилася з шанувальниками яскравими світлинами із сімейного свята.

Джерело: інстаграм Міли Йовович

Міла Йовович часто на особистій сторінці в інстаграмі публікує фотографії дітей. Вона обожнює ділитися з прихильниками новинами з особистого життя, розповідає про успіхи доньок. Артистка не оминула увагою один із найщасливіших днів у своєму житті.

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2 лютого 2020 року Міла Йовович втретє стала мамою. Вона народила донечку, яку назвала Озіан. Акторка зазначила, що крихітка зробила цей складний рік неймовірно щасливим.

"Озіан зробила цей божевільний рік таким яскравим і сповненим любові! Вона завжди викликає усмішку на наших обличчях. Ми дуже любимо маленьку принцесу і дякуємо, що вона є в нашому житті!", – написала в публікації Міла.

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Святкові фото доньки Міли Йовович

З нагоди дня народження акторка спекла святковий торт. Йовович зробила декілька фото з десертом, де також позували її старші доньки – Евер і Дешіел.

Маленька Озіан позувала у святковій сукні та смакувала тортом, який приготували спеціально для неї. Міла спекла не лише смачний, а й корисний десерт, про що розповіла в дописі.

"Я прагнула зробити цей торт здоровішим, а не повністю "цукровим". Дивно, але Озіан вирішила бути порядною панянкою і навіть не перевернула торта. Вона майже не торкнулася до нього. Можливо, варто було обрати цукрову версію?", – запитала у підписників акторка.

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