Про декількох гостей з Росії ми не знали, – дівчина Остапчука про скандал навколо свята в Греції

Катерина Полтавська емоційно прокоментувала скандал навколо вечірки, яку проводив Володимир Остапчук. Вона повідомила, що там виступали ще й Вєрка Сердючка та гурт Quest Pistols.

Дівчина Володимира Остапчука виклала інстаграм-сторіз, в яких повідомила свою думку щодо скандалу навколо шоумена. Вона заступилась за чоловіка та розкритикувала ЗМІ.

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Дівчина Остапчука про скандал

Катерина Полтавська уточнила, що Юлія Буряк, для якої проходила вечірка з нагоди дня народження, – українка, як і її чоловік Андрій. Остапчук, мовляв, не знав, що вона була раніше заміжня за російським олігархом Леонідом Араповим.

95% гостей на святі були українцями, а про декількох з Росії ми не знали, бо організатори не попередили менеджера Вови, хоча менеджер й сам не запитав. Єдина провина Вови, що він не перевірив свого менеджера Влада, бо вони працюють разом шість років і він довіряє його вибору замовлень. Наразі Влада звільнено, бо Вова мав чіткий райдер: кола, сир і ніяких російських морд у залі,

– повідомила Катерина.

Полтавська показала листування Володимира з менеджером Владом та організаторами святкування. Там Остапчук обурюється, бо не знав про гостей-росіян.

Також журналістка повідомила, що на вечірці виступали українські зірки – Вєрка Сердючка та Quest Pistols.

, в коментарі для " Культурної Прачечної " менеджер Данилка зауважив, що частина гонорару піде для ЗСУ. "Нас запевнили, що ні серед гостей, ні серед артистів не буде нікого, хто підтримує Путіна та війну проти України. На заході був присутній Ілля Лагутенко, який багато років живе у Лос-Анджелесі, який публічно засудив війну, і жодного разу не порушував закони України поїздками до Криму після 2014 року. Позиція Андрія Данилка всім відома. Концерт проходив, як завжди, з українськими прапорами, піснею Russia Goodbye тощо".

Відповідальності не уникаємо, але якщо не вірите Вові, то думаєте, що величезна команда Сердючки й Quest Pistols могли погодитися на цю роботу, знаючи, що там будуть гості з боліт? Для чого їм так ризикувати своєю репутацією? Ми, як і Сердючка, їхали на свято українців,

– додала Катерина Полтавська.

Все ж дівчина шоумена визнала помилку, але закликала до поваги та чесності з боку громадян і преси. "Про те, що там будуть декілька з Росії, знали тільки організатори. Визнаємо, про*балися, але якби знали – ніколи б не взяли замовлення".

Катерина Полтавська про скандал / Фото з інстаграм-сторіз