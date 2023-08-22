Разом копали картоплю: Володимир Остапчук знову привіз кохану до батьків в Умань

Український ведучий Володимир Остапчук разом зі своєю молодою обраницею приїхав до батьків в Умань. Пара допомогла рідним на городі. Шоумен показав, як з дівчиною копав картоплю.

Вже не вперше Остапчук їздить з Катериною до його батьків. На початку липня пара вже була в Умані – спочатку вони попрацювали на городі, а потім відпочили на кар'єрі.

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Тепер Володимир з Катею знову поїхали до Умані, щоб допомогти батькам на городі. У дорогу пара одягнулася дуже офіційно та красиво – вони були в костюмах.

Їдемо до батьків Вови до Умані копати картоплю. Якщо точніше, то Вова – копати, а я – кожні 15 хвилин нити, що втомилася,

– пожартувала Катерина.



Остапчук з Катериною зібралися до батьків / Фото з інстаграму Полтавської

Згодом Остапчук показав відео, як вони збирали врожай картоплі. На кадрах помітно, що шоумен копав картоплю, а його молода обраниця у рукавицях та домашньому халаті збирала врожай у відро.

Після цього пара допомогла батькам зібрати персики. Тим часом мама й тато Остапчука приготували їм домашній обід. За словами Володимира, страви були просто 10 з 10.



Остапчук з Полтавської в селі / Фото з інстаграм-сторіс Остапчука

У коментарях шанувальники підтримали пару та пригадали свої історії з городами:

"Завжди на День незалежності копали картоплю. Як згадаю! З'їжджалася вся родина, наче, на свято!"

"Жах мого дитинства…"

"Все дитинство збирали в дідуся картоплю, потім вибирали найбільшу картоплю і смажили деруни. Ото було дитинство".

Хтось же продовжує жартувати через скандал з Остапчуком: "Земля волохата! Вона не 10 з 10".