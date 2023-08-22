Уже не в первый раз Остапчук ездит с Екатериной к его родителям. В начале июля пара уже была в Умани – сначала они поработали в огороде, а потом отдохнули на карьере.

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Теперь Владимир с Катей снова поехали в Умань, чтобы помочь родителям на огороде. В дорогу пара оделась очень официально и красиво – они были в костюмах.

Едем к родителям Вовы в Умань копать картошку. Если точнее, то Вова – копать, а я – каждые 15 минут уставшей нити.

– пошутила Екатерина.



Остапчук с Екатериной собрались к родителям / Фото из инстаграммы Полтавской

Позже Остапчук показал видео, как они собирали урожай картофеля. На кадрах заметно, что шоумен копал картофель, а его молодая избранница в перчатках и домашнем халате собирала урожай в ведро.

После этого пара помогла родителям собрать персики. Тем временем мама и папа Остапчука приготовили им домашний обед. По словам Владимира, блюда были просто 10 из 10.



Остапчук из Полтавской в деревне / Фото из инстаграмм-сторис Остапчука

В комментариях поклонники поддержали пару и вспомнили свои истории с огородами:

"Всегда на День независимости копали картошку. Как вспомню! Съезжалась вся семья, словно на праздник!"

"Ужас моего детства…"

"Все детство собирали у дедушки картошку, потом выбирали самый большой картофель и жарили деруны. Это было детство".

Кто-то продолжает шутить из-за скандала с Остапчуком: "Земля мохнатая! Она не 10 из 10".