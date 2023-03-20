Український ведучий Володимир Остапчук привітав молодшого сина Евана з 5-річчям. 19 березня хлопчик відсвяткував день народження.

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Володимир Остапчук привітав сина

З цієї нагоди зірковий татусь опублікував відео з сімейного архіву. На ньому він позує, ймовірно, у пологовому будинку, з ще крихітним Еваном на руках.

Любий сину. Тобі сьогодні 5 років, ти вже такий великий, усміхнений і красунчик. А я пам’ятаю тебе ось таким крихітним і серйозно-насупленим. Люби цей світ, стався до нього із вдячністю і пам’ятай, я завжди буду поруч, навіть якщо фізично за тисячі кілометрів. Люблю тебе безмежно, Тато,

– написав Володимир Остапчук.

У коментарях під роликом друзі, колеги та шанувальники розчулюються та приєднуються до привітань.

"19 березня – офіційний День прильоту лелек в Україну, ось лелека і приніс вам синочка";

"Вітаю";

"Щасливої долі синочку";

"Малюк, щастя тобі й батькам";

"Мої вітання";

"Хай буде здоровий та щасливий";

"Вітаємо з іменинником! Мирного неба над головою, міцного здоров'я, успіхів та всього найкращого".

Нагадаємо, після розлучення з Христиною Горняк Володимир Остапчук майже не ділиться особистим. Але нещодавно він таки відповів на запитання від прихильників, що стосувалося розлуки з дітьми – Емілією та Еваном.

Шоумен зізнався, що сильно сумує за сином і донькою. За останній рік зірковий батько бачив дітей лише один раз, коли їздив у Торонто в серпні 2022 року.