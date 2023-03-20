Украинский ведущий Владимир Остапчук поздравил младшего сына Эвана с 5-летием. 19 марта мальчик отметил день рождения.

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Владимир Остапчук поздравил сына

По этому случаю звездный папа опубликовал видео из семейного архива. На нем он позирует, вероятно, в роддоме, с еще крошечным Эваном на руках.

Милый сын. Тебе сегодня 5 лет, ты уже такой большой, улыбающийся и красавчик. А я помню тебя вот таким крохотным и серьезно нахмуренным. Люби этот мир, относись к нему с благодарностью и помни, я всегда буду рядом, даже если физически за тысячи километров. Люблю тебя безгранично, Папа,

– написал Владимир Остапчук.

В комментариях под роликом друзья, коллеги и поклонники умиляются и присоединяются к поздравлениям.

"19 марта – официальный День прилета аистов в Украину, вот аист и принес вам сыночка";

"Поздравляю";

"Счастливой судьбы сыночка";

"Малыш, счастье тебе и родителям";

"Мои поздравления";

"Да будет здоров и счастлив";

"Поздравляем с именинником! Мирного неба над головой, крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего".

Напомним, после развода с Кристиной Горняк Владимир Остапчук почти не делится личным. Но недавно он таки ответил на вопрос от поклонников, что касалось разлуки с детьми – Эмилией и Эваном.

Шоумен признался, что сильно скучает по сыне и дочерью. За последний год звездный отец видел детей только один раз, когда ездил в Торонто в августе 2022 года.