Володимир Остапчук порушив мовчання щодо розлучення з другою дружиною: "Пішов до психолога"
Шоумен Володимир Остапчук вперше висловився про розлучення з Христиною Горняк. Він зізнався, що після змін в особистому пішов до психолога.
Український ведучий Володимир Остапчук взяв участь у кулінарному шоу, де вперше заговорив про особисте життя. Євген Клопотенко припустив, що шоумен пережив стрес через розставання та війну.
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Володимир Остапчук про розлучення з дружиною
Ведучий лаконічно прокоментував розлучення з Христиною. Він зізнався, що знову почав ходити до психолога.
Я тобі так скажу. Після певних змін в особистому житті я пішов до психолога. Я і раніше ходив, потім закинув. Для мене дуже важливо говорити. Проговорювати,
– поділився Володимир Остапчук.
Про стосунки з колишньою дружиною
Шоумен також розповів про дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. Він пригадав їхню давню зустріч, що була наприкінці літа 2022. Остапчук також зізнався, що в нього стабілізувалися взаємини з колишньою дружиною.
"У нас були якісь благодійні концерти, і я з ними кілька разів зустрічався наживо, але це було вже дуже давно. Листуємося, спілкуємося з дітками (зараз, – 24 Канал). Скажу так – нормалізувалися стосунки з Оленою. І є речі, які я казав публічно і за які мені соромно. Тому життя є життя".
- Нагадаємо, Володимир Остапчук та Олена Войченко довгий час перебували у публічному конфлікті. Він розгорівся з більшою силою, коли почалось повномасштабне вторгнення. Та на початку року телеведучий зізнався, що наробив чимало дурниць, за що йому дуже шкода.