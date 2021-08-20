Святковий ранок Володимира Остапчука та Христини Горняк розпочався з привітань і купання в морі. Закохані вирушили на мальовничий пляж, де насолоджувались бурхливими хвилями та коктейлями. Уже на заході сонця вони влаштували романтичну вечерю з вином і місцевими делікатесами.

До теми Усе могло статися інакше, – дружина Остапчука зворушливо привітала його з річницею заручин

Для вечері з дружиною шоумен підібрав фантастичний образ – білу сорочку та світлі класичні штани. Христина Горняк виглядала не менш розкішно. Річницю знайомства і заручин вона святкувала в білосніжній мінісукні з пухнастим боа на грудях. Свої аутфіти пара довершила стильними сонцезахисними окулярами.

Обраниця Остапчука зізналась, що Греція і романтична вечеря – не єдині їхні подарунки одне одному. Подружжя обмінялось омріяними презентами – дорогими годинниками.

Дуже рада, що ми втілюємо мрії одне одного. Даруємо класні подарунки та емоції. Тобі вони дуже пасують,

– поділилась Христина Горняк в інстаграм-сторіс.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграм-сторіс Христини

Володимир Остапчук і Христина Горняк святкують річницю заручин / Відео з інстаграму шоу-мена

Варто додати, що Володимир Остапчук ніколи не скупився на подарунки коханій: