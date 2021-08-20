Праздничный завтрак Владимира Остапчука и Кристины Горняк начался с поздравлений и купания в море. Влюбленные отправились на живописный пляж, где наслаждались бурными волнами и коктейлями. Уже на закате они устроили романтический ужин с вином и местными деликатесами.
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Для ужина с женой шоумен подобрал фантастический образ – белую рубашку и светлые классические брюки. Кристина Горняк выглядела не менее роскошно. Годовщину знакомства и помолвки она праздновала в белоснежном мини-платье с пушистым боа на груди. Свои аутфиты пара довершила стильными солнцезащитными очками.
Избранница Остапчука призналась, что Греция и романтический ужин – не единственные их подарки друг другу. Супруги обменялись вожделенными презентами – дорогими часами.
Очень рада, что мы воплощаем мечты друг друга. Дарим классные подарки и эмоции. Тебе они очень подходят,
– поделилась Кристина Горняк в инстаграм-сторис.
Владимир Остапчук с женой / Фото с инстаграм-сторис ведущего
Владимир Остапчук с женой / Фото с инстаграм-сторис ведущего
Владимир Остапчук с женой / Фото с инстаграм-сторис Кристины
Владимир Остапчук и Кристина Горняк празднуют годовщину помолвки / Видео с инстаграма шоумена
Стоит добавить, что Владимир Остапчук никогда не скупился на подарки любимой:
- незадолго до первой годовщины знакомства шоумен подарил Кристине Горняк авто за более миллиона гривен – новенький внедорожник Range Rover, о котором она мечтала 10 лет;
- на помолвку ведущий раскошелился и купил избраннице сразу два кольца от ювелирного дома Tiffany & Co – лаконичное на каждый день и классическое с камнем.