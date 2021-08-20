Праздничный завтрак Владимира Остапчука и Кристины Горняк начался с поздравлений и купания в море. Влюбленные отправились на живописный пляж, где наслаждались бурными волнами и коктейлями. Уже на закате они устроили романтический ужин с вином и местными деликатесами.

К теме Все могло произойти иначе, – жена Остапчука трогательно поздравила его с годовщиной помолвки

Для ужина с женой шоумен подобрал фантастический образ – белую рубашку и светлые классические брюки. Кристина Горняк выглядела не менее роскошно. Годовщину знакомства и помолвки она праздновала в белоснежном мини-платье с пушистым боа на груди. Свои аутфиты пара довершила стильными солнцезащитными очками.

Избранница Остапчука призналась, что Греция и романтический ужин – не единственные их подарки друг другу. Супруги обменялись вожделенными презентами – дорогими часами.

Очень рада, что мы воплощаем мечты друг друга. Дарим классные подарки и эмоции. Тебе они очень подходят,

– поделилась Кристина Горняк в инстаграм-сторис.



Владимир Остапчук с женой / Фото с инстаграм-сторис ведущего



Владимир Остапчук с женой / Фото с инстаграм-сторис ведущего

Владимир Остапчук с женой / Фото с инстаграм-сторис Кристины Владимир Остапчук и Кристина Горняк празднуют годовщину помолвки / Видео с инстаграма шоумена

Стоит добавить, что Владимир Остапчук никогда не скупился на подарки любимой: