Володимир Остапчук та Христина Горняк не живуть разом: чи є в них проблеми в шлюбі
Джерело:"Слава ПРО"
Український ведучий Слава Дьомін повідомив, що у подружжі Володимира Остапчука та Христини Горняк є проблеми. Він додав, що вони не живуть разом.
Наприкінці серпня український ведучий Володимир Остапчук вирушив до Канади, щоб побачитися з дітьми. З того часу, а то й раніше, він не публікував знімки з дружиною, так само як і Христина Горняк.
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Що у стосунках Остапчука з дружиною
Ведучий Слава Дьомін зізнався, що шоубізом пішли чутки, начебто подружжя розійшлося. Він цьому не повірив, але зазначив, що у Володимира та Христини справді є проблеми у шлюбі.
Знаю, що у пари є певні проблеми. Але поки до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова і Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина — невідомо, але подейкують, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей,
– повідомив Слава Дьомін.
Ведучий додав, що ні Володимир, ні його дружина не коментують ці проблеми у подружжі. "І зараз Остапчук перебуває в Італії, а Христина живе у Києві вже у своїй квартирі. Сподіваюся, вони не будуть ще однією парою, яка розійшлася під час повномасштабної війни", – поділився Слава.
Володимир Остапчук і Христина Горняк / Фото з інстаграму ведучого
Історія кохання Володимира Остапчука та Христини Горняк
- Христина та Володимир познайомилися 19 серпня 2019 року на весіллі в Італії. Згодом вони зустрілися за лаштунками "Танців з зірками". Через рік зіркова пара підтвердила свої стосунки.
- 19 серпня 2020 року Остапчук зробив пропозицію коханій, а вона погодилась. Через коронавірус їхнє весілля переносилося, але таки відбулося 15 жовтня 2020 року.
- За 2 роки шлюбу сім'я не поповнилась дітьми, але Христина Горняк через війну цьому лише рада. Зіркове подружжя ніколи не приховувало, що хоче малюка, однак підкреслювали, що всьому свій час. До того ж з минулого року вони будують свій будинок.
- Під час війни Володимир і Христина зізнавалися, що є справжньою італійською сімейкою. "З 24 лютого у стосунках ми подорослішали. Деякі моменти закрили – не звертаємо на них увагу, тому що є більш важливі речі, ніж сварки. І не хочеться потрапити у статистику, яка є зараз у шоубізнесі", – казав Остапчук.