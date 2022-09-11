Володимир Остапчук та Христина Горняк не живуть разом: чи є в них проблеми в шлюбі

Український ведучий Слава Дьомін повідомив, що у подружжі Володимира Остапчука та Христини Горняк є проблеми. Він додав, що вони не живуть разом.

Наприкінці серпня український ведучий Володимир Остапчук вирушив до Канади, щоб побачитися з дітьми. З того часу, а то й раніше, він не публікував знімки з дружиною, так само як і Христина Горняк.

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Що у стосунках Остапчука з дружиною

Ведучий Слава Дьомін зізнався, що шоубізом пішли чутки, начебто подружжя розійшлося. Він цьому не повірив, але зазначив, що у Володимира та Христини справді є проблеми у шлюбі.

Знаю, що у пари є певні проблеми. Але поки до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова і Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина — невідомо, але подейкують, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей,

– повідомив Слава Дьомін.

Ведучий додав, що ні Володимир, ні його дружина не коментують ці проблеми у подружжі. "І зараз Остапчук перебуває в Італії, а Христина живе у Києві вже у своїй квартирі. Сподіваюся, вони не будуть ще однією парою, яка розійшлася під час повномасштабної війни", – поділився Слава.



Володимир Остапчук і Христина Горняк / Фото з інстаграму ведучого

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