Поцелуй Владимира и Елены Зеленских

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу. Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств "Украина".

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Когда в зале заиграла песня Kiss Me, камеры направили на Владимира и Елену Зеленских. На огромном экране на сцене их показали в рамке в форме сердца. Не долго думая, президент взял ситуацию в свои руки и поцеловал жену. Инициатором второго романтического поцелуя стала первая леди.

Нежности президентской четы умилили не только публику в зале, но и пользователей инстаграма:

"Люблю эту президентскую парочку";

"Нет, ну это просто моя остановочка";

"Вы прекрасны";

"Красота и гордость".

Образ Елены Зеленской на публичном мероприятии

Для появления на торжествах к 30-летию Национального олимпийского комитета Украины первая леди выбрала черный костюм в классическом стиле – брюки прямого кроя и удлиненный жакет. Именно он и стал главной деталью ее образа, ведь вместо привычного лацкана на нем волнистый вырез в зоне декольте.

Под приталенный верх Елена Зеленская надела топ нюдового цвета, а финальным элементом look стали босоножки на каблуке. Волосы она уложила в элегантные локоны и подобрала минималистичные аксессуары.



Чета Зеленских на публичном мероприятии / Фото Офиса Президента



Елена Зеленская на публичном мероприятии / Фото Офиса Президента