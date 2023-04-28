Внаслідок ракетного удару по Умані загинув рок-музикант Володимир Макаровський

Росія завдала цинічного удару по багатоповерхівці в Умані в ніч на 28 квітня. Від атаки загинуло щонайменше 15 людей. Як стало відомо, жертвою удару став відомий рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський.

Про смерть артиста повідомив його знайомий Антон Слєпухін. Володимиру було лише 65 років. Станом на 14:00 відомо, що внаслідок обстрілу Умані загинуло 15 людей, серед них 3 дитини.

До теми Остапчук розповів про Умань, а Єфросиніна ночувала у коморі: зірки реагують на нічні обстріли

Володимир Макаровський виступав у рок-гурті "Фокстрот", був талановитим вокалістом та гітаристом. Повідомляється, що він загинув вже в лікарні, куди його доправили після обстрілу багатоповерхівки.



Володимир Макаровський загинув внаслідок удару по будинку в Умані / Фото з соцмереж

Антон Слєпухін наголосив, що для нього Володимир був найфірмовішим рокером зі "стареньких", якого він знав.

Саме він дав мені зрозуміти, як можна і потрібно виконувати якісний рок англійською мовою… Народився тільки не там, де треба. Можу, не покрививши душею, порівняти його з багатьма західними вокалістами. Помер теж не там, де треба. У заповідному місці, в Умані, від прильоту й**них визволителів,

– заявив він.

Мешканці Миколаєва, які знали музиканта, вшановують пам'ять Володимира Макаровського та діляться відео з виступів.

У коментарях українці висловлюють співчуття:

"Тяжко прощатися з такою людиною. Він був і вчителем, і другом, і прикладом багато в чому. Стільки планів було, стільки музики хорошої написано. Він альбом такий класний писав, справді видатний. Нам його дуже не вистачатиме", – пишуть у коментарях.

"До нього завжди можна було зайти в гості, попити чаю та поговорити про музику. Він завжди ділився з нами, молодими рокерами, усім, що вмів і знав... Справжній Музикант, справжня Людина... Талант... Учитель".

"Світла пам'ять Вові, щира подяка за ті дива, які він нам дарував".

"Дуже боляче отримувати такі новини. Найталановитішою була людина, серед миколаївських музикантів його ще довго пам'ятатимуть!"

"Дуже класний дядько. Світла пам'ять".

До слова, російські військові вночі 28 квітня вперше з 9 березня масовано атакували Україну. Всього терористичні війська Росії випустили по нашій країні 23 крилаті ракети. Ціллю окупантів стала цивільна інфраструктура, зокрема в Умані та Дніпрі.