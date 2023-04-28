О смерти артиста сообщил его знакомый Антон Слепухин. Владимиру было всего 65 лет. По состоянию на 14:00 известно, что в результате обстрела Умани погибли 15 человек, среди них 3 ребенка.
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Владимир Макаровский выступал в рок-группе "Фокстрот", был талантливым вокалистом и гитаристом. Сообщается, что он погиб уже в больнице, куда его доставили после обстрела многоэтажки.
Владимир Макаровский погиб в результате удара по дому в Умани / Фото из соцсетей
Антон Слепухин подчеркнул, что для него Владимир был самым фирменным рокером из "стариков", которого он знал.
Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском… Родился только не там, где нужно. Могу, не покривив душой, сравнить его со многими западными вокалистами. Умер тоже не там, где нужно. В заповедном месте, в Умани, от прилета й***ных освободителей,
– заявил он.
Знавшие музыканта жители Николаева чтят память Владимира Макаровского и делятся видео с выступлений.
В комментариях украинцы выражают соболезнования:
- "Трудно прощаться с таким человеком. Он был и учителем, и другом, и примером во многом. Столько планов было, столько музыки хорошей написано. Он альбом такой классный писал, действительно выдающийся. Нам его будет очень не хватать", – пишут в комментариях.
- "К нему всегда можно было зайти в гости, попить чаю и поговорить о музыке. Он всегда делился с нами, молодыми рокерами, всем, что умел и знал... Настоящий Музыкант, настоящий Человек... Талант... Учитель".
- "Светлая память Вове, искренняя благодарность за те чудеса, которые он нам даровал".
- "Очень больно получать такие новости. Самым талантливым был человек, среди николаевских музыкантов его еще долго будут помнить!"
- "Очень классный дядя. Светлая память".
Кстати, российские военные ночью 28 апреля впервые с 9 марта массированно атаковали Украину. Всего террористические войска России выпустили по нашей стране 23 крылатых ракеты. Целью оккупантов стала гражданская инфраструктура, в частности в Умани и Днепре.