О смерти артиста сообщил его знакомый Антон Слепухин. Владимиру было всего 65 лет. По состоянию на 14:00 известно, что в результате обстрела Умани погибли 15 человек, среди них 3 ребенка.

К теме Остапчук рассказал об Умани, а Ефросинина ночевала в амбаре: звезды реагируют на ночные обстрелы

Владимир Макаровский выступал в рок-группе "Фокстрот", был талантливым вокалистом и гитаристом. Сообщается, что он погиб уже в больнице, куда его доставили после обстрела многоэтажки.



Владимир Макаровский погиб в результате удара по дому в Умани / Фото из соцсетей

Антон Слепухин подчеркнул, что для него Владимир был самым фирменным рокером из "стариков", которого он знал.

Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском… Родился только не там, где нужно. Могу, не покривив душой, сравнить его со многими западными вокалистами. Умер тоже не там, где нужно. В заповедном месте, в Умани, от прилета й***ных освободителей,

– заявил он.

Знавшие музыканта жители Николаева чтят память Владимира Макаровского и делятся видео с выступлений.

В комментариях украинцы выражают соболезнования:

"Трудно прощаться с таким человеком. Он был и учителем, и другом, и примером во многом. Столько планов было, столько музыки хорошей написано. Он альбом такой классный писал, действительно выдающийся. Нам его будет очень не хватать", – пишут в комментариях.

"К нему всегда можно было зайти в гости, попить чаю и поговорить о музыке. Он всегда делился с нами, молодыми рокерами, всем, что умел и знал... Настоящий Музыкант, настоящий Человек... Талант... Учитель".

"Светлая память Вове, искренняя благодарность за те чудеса, которые он нам даровал".

"Очень больно получать такие новости. Самым талантливым был человек, среди николаевских музыкантов его еще долго будут помнить!"

"Очень классный дядя. Светлая память".

Кстати, российские военные ночью 28 апреля впервые с 9 марта массированно атаковали Украину. Всего террористические войска России выпустили по нашей стране 23 крылатых ракеты. Целью оккупантов стала гражданская инфраструктура, в частности в Умани и Днепре.