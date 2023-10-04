Володимир Дантес неочікувано заговорив про повернення Даші Кацуріної з дітьми у Київ
Володимир Дантес вже тривалий час зустрічається з дизайнеркою Дашою Кацуріною. Днями у Львові пройшов довгоочікуваний концерт Володимира. Зокрема, підтримати коханого приїхала й Даша.
Неочікувано під час концерту виконавець здивував заявою про дівчину. Артист підтвердив, що вони зустрічаються й зізнався, чи повернеться Даша з дітьми жити у Київ, пише 24 Канал.
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Кацуріна з дітьми повертається до Києва
3 жовтня у Львові пройшов концерт Володимира Дантеса. Співак шалено запалив публіку виконанням своїх хітів, зокрема пісні "Чуєш". Водночас відвідувачі події, серед яких були журналісти 24 Каналу, ексклюзивно дізналися про повернення Даші Кацуріної до Києва. Дантес розповів, що незабаром дівчина та її двоє дітей Іван та Олександра переїдуть з Польщі до столиці України.
Де Даша Кацуріна жила з дітьми
До початку повномасштабного вторгнення жінка зі своєю старшою донькою Сашею та молодшим сином Іваном мешкала у Києві. Втім, з настанням великої війни вона перевезла дітей у безпечніше місце. Так, син і донька дизайнерки на постійній основі мешкали у Варшаві, а вона жила на дві країни. Кацуріна час від часу їздила у Київ, проте згодом поверталася до Варшави.
Як Дантес проводить час з дітьми коханої
Нещодавно співак опублікував кумедні ігри з сином Даші. Малюк підбігав до Дантеса, той його перекидав через крісло, а після цього хлопчик знову просився це повторити. Ймовірно, Даша з Дантесом та дітьми тоді відпочивали в Карпатах, втім точно не відомо, коли саме було зроблене це відео.
Згодом артист у своєму інстаграмі також виставив світлину з дітьми коханої. На фото Володимир сидів на дитячому велосипеді. У цей момент син Іван сидів на руках артиста, а 7-річна донька дизайнерки Саша гралася поруч.