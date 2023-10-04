Володимир Дантес неочікувано заговорив про повернення Даші Кацуріної з дітьми у Київ

Володимир Дантес вже тривалий час зустрічається з дизайнеркою Дашою Кацуріною. Днями у Львові пройшов довгоочікуваний концерт Володимира. Зокрема, підтримати коханого приїхала й Даша.

Неочікувано під час концерту виконавець здивував заявою про дівчину. Артист підтвердив, що вони зустрічаються й зізнався, чи повернеться Даша з дітьми жити у Київ, пише 24 Канал.

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Кацуріна з дітьми повертається до Києва

3 жовтня у Львові пройшов концерт Володимира Дантеса. Співак шалено запалив публіку виконанням своїх хітів, зокрема пісні "Чуєш". Водночас відвідувачі події, серед яких були журналісти 24 Каналу, ексклюзивно дізналися про повернення Даші Кацуріної до Києва. Дантес розповів, що незабаром дівчина та її двоє дітей Іван та Олександра переїдуть з Польщі до столиці України.