Українське суспільство з обуренням відреагувало на нещодавню публікацію Ілона Маска, в якому він намагався "пожартувати" про Зеленського. Мем з написом "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів" зачепив і український шоубізнес. Адже допомога західних партнерів Україні необхідна не для жартів – від неї залежать життя мільйонів мирних цивільних, які стикнулися з російською агресією.

Цікаво По вуха у лайні: Маска нещадно розкритикували за мем про Зеленського – найяскравіші реакції

Дантес про ганебний мем Ілона Маска

Музикант Володимир Дантес прокоментував публікацію Ілона Маска в інстаграм-сторіз. Він жорстко пояснив, що це не просто "смішний жарт" про президента, а насмішка над українцями.

Це не мем про президента. Він дозволяє насміхатися над усіма нами…

– вважає Володимир.



Дантес відповів Ілону Маску / Фото з інстаграм-сторіз

Дантес показав, як відповів Ілону Маску в мережі. Він у грубій формі написав, що бізнесмен підіграє Путіну та російській пропаганді.

"Граматично правильно все? Не знаю, але суть намагався донести. Ви теж можете аргументи свої написати Ілону", – закликав співак.



Дантес відповів Ілону Маску / Фото з інстаграм-сторіз

Хто і як реагував на цинічність Маска

Стендап-комік Антон Тимошенко : "Отже, ти купив соціальну мережу, щоб знущатися з людей, які вмирають через любов до свободи. Візіонер".

: "Отже, ти купив соціальну мережу, щоб знущатися з людей, які вмирають через любов до свободи. Візіонер". Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук : "Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хвилин він опинився по вуха у лайні".

: "Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хвилин він опинився по вуха у лайні". Гуморист Василь Байдак: "Ілоне, ти написав цей мем під час дружньої розмови з Путіним телефоном?".

Зауважимо, що соцмережу Х, яку придбав Ілон Маск, дослідники знову викривають у сприянні поширенню російської та китайської пропаганди. Алгоритми підсилюють видимість такого контенту, так їхня аудиторія збільшується. Раніше матеріали ЗМІ, контрольовані державами, стримувалися.