На що підуть зібрані на концерті кошти

Концерт A Night for Ukraine пройшов в залі історичної будівлі на Трафальгарській площі. Перед виступом Святослав Вакарчук розповів про свої поїздки на фронт.

Важливо У кожного різні обставини, – Вакарчук відповів, чому не всім треба йти на фронт

Він зізнався, що під час концерту в Лондоні розповів про те, що сам бачив, відчув та чув за останній рік на фронті, в укриттях і госпіталях.

Скажу, як є – радий, що можу через свої виступи залучати і пряму фінансову допомогу, і кожного разу нагадувати країнам світу, що ми вдячні за підтримку та потребуємо її ще, аби разом й далі продовжувати боротьбу до перемоги,

– розповів Вакарчук.



Вакарчук виступив у Лондоні / Фото з його інстаграму

Так, на концерті вдалося зібрати понад 3,3 мільйона фунтів (а це 147 мільйонів гривень) допомоги для України. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання та відновлення лікарень в Україні.

Хто з королівської родини відвідав концерт

Вакарчук зауважив, що серед гостей був присутній герцог Глостерський принц Ричард.



Принц Ричард відвідав концерт Вакарчука / Фото з його інстаграму

Крім того, концерт також відвідали:

Девід Ратлі – член парламенту, парламентський заступник Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії,

Ральф Гудейл – верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві,

Вадим Пристайко – посол України у Великій Британії та інші.



Багато Принц Ричард відвідав концерт Вакарчука / Фото з його інстаграму

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук зараз займається тим, що підтримує дух військових з допомогою пісень та імпровізованих концертів. Зокрема, нещодавно співак опублікував відео з центру Бахмута на тлі руїн і показав, як співає "Червону руту" в укритті разом із захисниками.