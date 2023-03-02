На що підуть зібрані на концерті кошти
Концерт A Night for Ukraine пройшов в залі історичної будівлі на Трафальгарській площі. Перед виступом Святослав Вакарчук розповів про свої поїздки на фронт.
Важливо У кожного різні обставини, – Вакарчук відповів, чому не всім треба йти на фронт
Він зізнався, що під час концерту в Лондоні розповів про те, що сам бачив, відчув та чув за останній рік на фронті, в укриттях і госпіталях.
Скажу, як є – радий, що можу через свої виступи залучати і пряму фінансову допомогу, і кожного разу нагадувати країнам світу, що ми вдячні за підтримку та потребуємо її ще, аби разом й далі продовжувати боротьбу до перемоги,
– розповів Вакарчук.
Вакарчук виступив у Лондоні / Фото з його інстаграму
Так, на концерті вдалося зібрати понад 3,3 мільйона фунтів (а це 147 мільйонів гривень) допомоги для України. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання та відновлення лікарень в Україні.
Хто з королівської родини відвідав концерт
Вакарчук зауважив, що серед гостей був присутній герцог Глостерський принц Ричард.
Принц Ричард відвідав концерт Вакарчука / Фото з його інстаграму
Крім того, концерт також відвідали:
- Девід Ратлі – член парламенту, парламентський заступник Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії,
- Ральф Гудейл – верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві,
- Вадим Пристайко – посол України у Великій Британії та інші.
Багато Принц Ричард відвідав концерт Вакарчука / Фото з його інстаграму
Нагадаємо, що Святослав Вакарчук зараз займається тим, що підтримує дух військових з допомогою пісень та імпровізованих концертів. Зокрема, нещодавно співак опублікував відео з центру Бахмута на тлі руїн і показав, як співає "Червону руту" в укритті разом із захисниками.