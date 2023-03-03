Владимир Дантес рассказал, как съездил в Харьков, где выступил для ГСЧС и Нацгвардии, а также привез командиру бригады машину. После этого он отправился в Донецкую область по приглашению Коли Серги и "Культурного десанта".

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Дантес дал концерты военным

Я откровенно думал, что наши выступления никому не нужны – ну что от песен на фронте? Но одно дело – писать благодарности в инстаграмме или рассказывать по телевизору. Совсем другое дело – приехать туда и поблагодарить каждого лично,

– подчеркнул артист.

Владимир Дантес также пригласил других звездных коллег приехать к военным именно на линию огня. "Уверить, что мы не забываем о них, что мы им очень благодарны и стараемся изо всех сил, чтобы у них было все необходимое. Или иногда просто посидеть с ними в воинской части, поесть, попить чаю и послушать истории. Почувствовать как ребята живут год, а потом спеть вместе прямо под гитару - очень трогательно".



Владимир Дантес в Харькове / Фото из инстаграма Дантеса

Музыкант признался, что впервые понял, что такое прилет. Его он услышал трижды. "И после первого у меня случился диалог с военной: – А что это? – Это прилет (затягивает сигарету) – Судя по свисту это же, жесть, близко! – Ну может километр или меньше… – выдыхает дым, – не знаю, я по морально-психологическому обеспечению, на расстоянии не разбираюсь (смеется)".

Это не должно становиться нашей повседневностью, хотя уже стало. Мы не должны забывать о фронте и героях. И это мое ежедневное напоминание себе и вам о том, насколько там трудно. Не гиперболически тяжело, а реально,

– подчеркнул артист.

Дантес признался, что через два дня успел дать 8 концертов. Эти два дня были для него словно целая жизнь. Однако Владимир отметил, что приедет еще не раз.



Дантес выступил для военных / Фото с инстаграма Дантеса