Артист поділився, що зараз це робити значно важче, ніж раніше, бо умови виїзду стали жорсткішими. Втім, ведучі готові дотримуватись всіх вказівок від держави, адже за кордоном вдається збирати чималі суми на допомогу військовим. Тож таку можливість не можна втрачати.

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Володимир Дантес про виїзд за кордон

Він припустив, що його випускають через активну творчу діяльність в Україні, яка триває вже понад 15 років. Співак зазначив, що зараз має велику аудиторію, яка йому довіряє, тож люди готові йому давати гроші й можуть бути впевнені, що вони підуть саме на допомогу українській армії. Відтак артист розуміє, що цим треба користуватись й зараз активно працювати та гастролювати.

Я розумію, це несправедливо. Все, що відбувається останні 16 місяців несправедливо. Несправедливо, що бомблять моє місто. Несправедливо, що Харкова майже немає. Несправедливо, що немає третини України. Так само несправедливо й те, що інші чоловіки не виїжджають, а я виїжджаю. Так склалося життя,

– відверто розповів Дантес.

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Зазначимо, також Володимир Данте пояснив, чому він не захищає Україну на фронті. Раніше співак часто думав про це й почувався недобре. Однак зараз він розуміє, що кожен має допомагати на своєму фронті. Тож артист активно займається своєю роботою і не замислюється про те, які думки на нього накидує суспільство. Окрім цього, Дантес пояснив, що навіть самі військові під час його виступів на передовій говорять йому займатись тим, що він робить, адже своїми концертами співак збирає гроші на допомогу армії, а це зараз дуже важливо.