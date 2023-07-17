Артист поделился, что сейчас это делать гораздо труднее, чем раньше, потому что условия выезда ужесточились. Но ведущие готовы следовать всем указаниям от государства, ведь за границей удается собирать немалые суммы в помощь военным. Такую возможность нельзя терять.

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Владимир Дантес о выезде за границу

Он предположил, что его выпускают из-за активной творческой деятельности в Украине, которая длится уже более 15 лет. Певец отметил, что сейчас имеет большую аудиторию, которая ему доверяет, поэтому люди готовы ему давать деньги и могут быть уверены, что они пойдут именно на помощь украинской армии. Следовательно, артист понимает, что этим нужно пользоваться и сейчас активно работает и гастролирует.

Я понимаю, что это несправедливо. Все, что происходит за последние 16 месяцев, несправедливо. Несправедливо, что бомбят мой город. Несправедливо, что Харькова почти нет. Несправедливо, что нет трети Украины. Так же несправедливо и то, что другие мужчины не уезжают, а я уезжаю. Так сложилась жизнь,

– откровенно рассказал Дантес.

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Отметим, также Владимир Данте объяснил, почему он не защищает Украину на фронте. Раньше певец часто думал об этом и чувствовал себя нехорошо. Однако сейчас он понимает, что каждый должен помогать на своем фронте. Так что артист активно занимается своей работой и не задумывается о том, какие мысли на него набрасывает общество. Кроме того, Дантес объяснил, что даже сами военные во время его выступлений на передовой говорят ему заниматься тем, что он делает, ведь он своими концертами собирает деньги на помощь армии, а это очень важно.