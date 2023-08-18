Дантес розчулив прем'єрою "Кити" про дитинство в Криму: кому присвячений чуттєвий трек

Співак Володимир Дантес презентував нову пісню "Кити" та кліп на неї. Трек увійшов до мініальбому музиканта.

Український артист Володимир Дантес презентував нову пісню та кліп "Кити". Цей трек став частиною EP "КИТИ". Альбом розповідає про справжнє життя без прикрас: минуле та майбутнє, де співак відвертий та справжній.

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Прем'єра треку Володимира Дантеса

Володимир Дантес розповів, що пісня "Кити" народилась дуже спонтанно – на репетиції. Його саунд-продюсер почав награвати акорди старої пісні, а Дантес – наспівувати мелодію. У той самий день співак почав писати текст.

Реально виглядало це так, ніби моя підсвідомість просто видавала слова: я не знаю, чому і про що я пишу. І тільки коли Даша ввімкнула цей трек моїй мамі, вона заплакала, бо була першою, хто зрозумів, що таки видала моя підсвідомість,

– поділився Володимир Дантес.

Володимир Дантес – "Кити": дивіться відео онлайн





Пісня "Кити" присвячена покійному батькові Дантеса. Вона про дитинство в Криму, щасливі миті разом та мрії. Коли Володимир був ще маленьким хлопчиком, вони з батьком і мамою завжди їздили до дідуся та брата в Крим на 20 днів – саме стільки днів давали батькові на відпочинок.

"Там я навчився плавати, стрибати у воду, робити кульбіти. Найщасливіші з моїх спогадів. Мого батька не стало дуже давно, коли мені було 22. Тому слова "в голові судома" – якраз про нього, адже в тата неочікувано трапився інсульт", – розповів артист.

Режисеркою кліпу стала Юлія Паскаль. І пісня, і кліп – це особиста історія про внутрішній стан і спогади. Вода у відеороботі символізує життя, а кити – як алегорія того вічного, на чому тримається світ.



Володимир Дантес / Фото пресслужби

Новий альбом Дантеса "КИТИ"

Мініальбом "КИТИ" складається з 9 треків. Він увібрав в себе і пісні, яким артист дав нове життя українською ("Сумні танці" та "Саша"), і декілька нових треків: "Виховую дітей" та "Бути з тобою".

Серед пісень є більш серйозні, а є смішні й дурнуваті, які я відкладав трохи далі. Та раптом подумав: а чому? Це ж мій альбом, і я можу тут писати все, що завгодно. Це я і моя музика – десь вона серйозна, десь трішки дурненька, власне як і я сам,

– поділився артист.

Дантес висловив сподівання, що більшість треків з його ЕР викличуть у слухачів посмішку та приємне тепло всередині.

Слухати альбом "Кити":