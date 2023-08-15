Нагадаємо, що тато Володимира Дантеса помер 13 років тому від інсульту. Тож, мрія співака поїхати в український Крим може здійснитися лише з мамою.

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Дантес розчулив історією з дитинства

Артист пригадав, що в серпні щороку він з мамою і татом вирушав на море в Крим. В Євпаторії жив його брат, а в Лівадії – дід.



Володимир Дантес в Криму з татом / Фото з його інстаграму

Сім'я довгий час їздила потягом і маленькому Володимиру це дуже подобалося.

Аромат їжі, особливо курочки гриль, яка змішується з запахами поту та перегару.Батькам не дуже це заходило, але мені було весело. А найулюбленіший момент подорожі – коли за вікном зʼявлявся Сасик (Сиваш),

– розповів Дантес.

Артист зізнається, що дуже любив купатися в дитинстві, але не вмів плавати і боявся медуз. Проте згодом Вова таки переборов страх і навчився плавати.

"Одного разу ми поїхали до Тарханкуту. Місцеві там стрибали зі скелі, батько і мама теж. Чиста морська вода була усіяна медузами розміром з мою голову, але бажання стрибати, як батько, було сильнішим за страх перед ними", – зізнався Дантес.

Володимир Дантес в Криму навчився плавати: відео з його інстаграму

Зараз артист не приховує – він віддав би все, аби знову їхати в плацкарті в Євпаторію з мамою та татом.

Шанувальники співака були зворушені. Вони теж розповіли свої історії з дитинства:

"Наскільки сильно, все ж таки, звуки пробуджують спогади. Одразу захотілось повернутись на 15 років назад та махнути в табір в Євпаторії".

"Підтримую, Крим – то моя найбільша любов".

"В саме серце! У багатьох є такі спогади з дитинства".

"Всі ми їхали тим плацкартом".

"І я люблю Крим. Була і в Євпаторії, і південний берег, краса всюди".

"Обожнюю Крим! Кожен рік ми з батьками їздили в Балаклаву. Я досі памʼятаю те відчуття, коли з машини вперше бачиш море. Дуже хочу в Крим".

"Крим… Це мій дім, мої батьки, моє дитинство та спогади. Ми ще всі туди повернемося".

Нагадаємо, що тато Володимира Дантеса помер, коли артисту було 22 роки. Виявилося, що у нього стався інсульт. Три роки тому співак ділився щемливою історією про свого батька.

"В моменти розкутості – це був найвеселіший у світі батько. Я знав, що в юності він був бунтарем, обожнював рок-н-рол і ходив в кльошах. Тому в найближчих компаніях всі животи надривали від його жартів, він танцював і не соромився нікого, грав у футбол проти корови (це реальна історія) і програвав", – розповідав Дантес.