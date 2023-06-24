Український артист розповів подробиці про знімання в російському шоу та причину припинення співпраці під час розмови з Євгеном Яновичем.

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Дантес про шоу "Еда, я люблю тебя!"

Ведучий зізнався, що погодився на роботу в шоу, бо тоді був без грошей. До того ж можливість побачити світ здавалася йому цілком хорошою. Володимир Дантес також сказав, що тоді канал "Пятница!" на 80 відсотків складався з українців.

Був момент, коли нам всім стало трохи ніяково і ми почали трохи розуміти все. Коли ми приїжджали в якусь країну і говорили: "о, це як в Одесі" або "це як у Вінниці", нас просили, щоб ми не згадували про Україну. Тоді нас це обурило,

– пояснив артист, чому пішов з шоу.

Музикант додав: "Потім нам ще запропонували зняти програму в Криму. Кожному запропонували по мільйону рублів. Ми сказали: "Дякую. До побачення". І це отак закінчилось".

Дивитись шоу Євгена Яновича "20:23": відео

Хто з українських зірок співпрацював з Росією

Український гурт "Время и Стекло" неодноразово виступав у Росії. Позитив зазначив, що йому це було неприємно, а Надя Дорофєєва визнала, що їй було комфортно вважати себе аполітичною.

Андрій Бєдняков, який часто знімався в Москві та був ведучим багатьох проєктів, розповів, що зараз йому дуже соромно за свої дії в минулому.

Даша Астаф'єва пояснила, що їздила з виступами в Росію після 2014 року, бо там давали "дуже багато бабла".

Акторка Катерина Кузнєцова 13 років працювала у Москві. Артистка сказала, що зараз їй соромно через те, що у 2014 році вона не виїхала з Росії. Катерина зізналася, що раніше не розуміла складності всієї ситуації.

Більш детально про артистів, які працювали в Росії після 2014 року читайте в добірці 24 Каналу.