Украинский артист рассказал подробности о съемках в российском шоу и о прекращении сотрудничества во время разговора с Евгением Яновичем.

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Дантес о шоу "Эда, я люблю тебя!"

Ведущий признался, что согласился на работу в шоу, потому что тогда был без денег. К тому же возможность увидеть мир казалась ему вполне хорошей. Владимир Дантес также сказал, что канал "Пятница!" на 80 процентов состоял из украинцев.

Был момент, когда нам всем стало немного смущенно и мы начали немного понимать все. Когда мы приезжали в какую-нибудь страну и говорили: "о, это как в Одессе" или "это как в Виннице", нас просили, чтобы мы не упоминали Украину. Тогда нас это возмутило",

– объяснил артист.

Музыкант добавил: "Потом нам еще предложили снять программу в Крыму. Каждому предложили по миллиону рублей. Мы сказали: "Спасибо. До свидания". И это так закончилось".

Смотреть шоу Евгения Яновича "20:23": видео

Кто из украинских звезд сотрудничал с Россией

Украинская группа "Время и Стекло" неоднократно выступала в России. Позитив отметил, что ему это было неприятно, а Надя Дорофеева признала, что ей было удобно считать себя аполитичной.

Андрей Бедняков, который часто снимался в Москве и был ведущим многих проектов, рассказал, что сейчас ему очень стыдно за свои действия в прошлом.

Даша Астафьева рассказала, что ездила с выступлениями в Россию после 2014 года, потому что там давали "очень много бабла".

Актриса Екатерина Кузнецова 13 лет работала в Москве. Артистка сказала, что сейчас ей стыдно из-за того, что в 2014 году она не уехала из России. Екатерина призналась, что раньше не понимала сложности всей ситуации.

Более подробно об артистах, работавших в России после 2014 года, читайте в подборке 24 Канала.