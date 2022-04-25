Володимир Дантес віддав свою Tesla волонтерам: "Розсікає по Києву"

Український музикант Володимир Дантес зізнався, що допомагає волонтерам і військовим. Зокрема, він віддав свою автівку на перевезення гуманітарної допомоги.

Відомий український артист Володимир Дантес розповів, як допомагає армії та волонтерам. Він зізнався, що зазвичай не розповідає про зроблені справи.

До слова Дантес зізнався, як вони з Дорофєєвою поділили майно й кому дістався будинок

Як Дантес допоміг волонтерам

"Не кажу, але я собі записую і фотографую, якщо мені хтось скаже, що я нічого не роблю. Мені чомусь не хочеться хизуватися тим, що я можу зробити", – розповів Володимир.

Все ж дечим Дантес вирішив поділитися. Він зізнався, що віддав свою Tesla волонтерам.

Я свою Tesla віддав волонтерам. Вона розсікає по Києву, розвозить броники, дітям їжу. Ну, кайф. А про все інше я не буду говорити, тому що не можу,

– зізнався музикант.



Володимир Дантес у своїй автівці / Фото з інстаграму Володимира Дантеса

Зауважимо, танцівник Євген Кот нещодавно мало не вперше розповів, чим займається під час війни. Він зізнався, що активно волонтерить – спершу допомагав військовим і ТрО, згодом перейшов до збору коштів на різні потреби.