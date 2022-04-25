Известный украинский артист Владимир Дантес рассказал, как помогает армии и волонтерам. Он признался, что обычно не рассказывает о делах.

К слову Дантес признался, как они с Дорофеевой поделили имущество и кому достался дом.

Как Дантес помог волонтерам

"Не говорю, но я себе записываю и фотографирую, если мне кто-то скажет, что я ничего не делаю. Мне почему-то не хочется кичиться тем, что я могу сделать", – рассказал Владимир.

Все же чем-то Дантес решил поделиться. Он признался, что отдал свою Tesla волонтерам.

Я свою Tesla отдал волонтерам. Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А все остальное я не буду говорить, потому что не могу,

– признался музыкант.



Владимир Дантес в своем автомобиле / Фото с инстаграма Владимира Дантеса