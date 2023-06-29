Музикант Володимир Дантес учора, 28 червня, відсвяткував день народження. Співаку виповнилося 35 років.

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Володимир Дантес показав фото з братом

В інстаграм-сторіз Володимир Дантес показав близьку людину, яка у той самий день теж святкувала ювілей. Так, рідному братові музиканта виповнилося 50 років. З цієї нагоди артист опублікував рідкісне архівне фото з Сергієм.

Просто хочу нагадати, що у мого брата теж сьогодні день народження. Йому 50 років. У нас мало з ним фото. Рідко бачимося, але він дав мені перші гроші, навчив заробляти, коли я нічого не вмів. І генетично ми єб*ть які красені, – поділився Дантес.



Володимир Дантес з братом / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, Володимир Дантес бачився зі старшим братом, коли виїздив до Ізраїля з України. У липні він вперше виїхав за кордоном. Там співак побачився з Сергієм та вперше зустрівся наживо з племінником.



Дантес з братом і племінником / Фото з інстаграм-сторіз

Як Дантес провів день народження

Володимир Дантес у день 35-річчя оголосив збір для ЗСУ. Він закликав усіх фанів донатити на одну банку, яка стане "подарунком" у його свято.

Багато разів казав, що не люблю день народження. З багатьох причин. Не люблю, коли питають: "що тобі подарувати?", бо мені нічого не потрібно. В крайньому разі, сам собі куплю. Але сьогодні той день, коли потрібно. Відкрию сам збір і банку. P.S. А собі зроблю маленький подарунок – 3 дні діджитал та соціального детоксу,

– писав Дантес.

Сьогодні артист вже розбив банку – на ній нараховано понад 400 тисяч гривень. Дантес пообіцяв прозвітувати, що закупить чи куди відправить ці кошти.



Скриншот з інстаграм-сторіз