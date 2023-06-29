Музыкант Владимир Дантес вчера, 28 июня, отметил день рождения. Певцу исполнилось 35 лет.

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Владимир Дантес показал фото с братом

В инстаграм-сториз Владимир Дантес показал близкого человека, который в тот же день тоже праздновал юбилей. Да, родному брату музыканта исполнилось 50 лет. По этому случаю артист опубликовал редкое архивное фото с Сергеем.

Просто хочу напомнить, что у моего брата тоже сегодня день рожденья. Ему 50 лет. У нас мало с ним фото. Редко видимся, но он дал мне первые деньги, научил зарабатывать, когда я ничего не умел. И генетически мы есть какие красавцы, – поделился Дантес.



Владимир Дантес с братом / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, Владимир Дантес виделся со старшим братом когда выезжал в Израиль из Украины. В июле он впервые уехал за границей. Там певец увидел Сергея и впервые встретился вживую с племянником.



Дантес с братом и племянником / Фото из инстаграм-сториз

Как Дантес провел день рождения

Владимир Дантес в день 35-летия объявил сбор для ВСУ. Он призвал всех фанатов донатить на одну банку, которая станет "подарком" в его праздник.

Много раз говорил, что не люблю день рождения. По многим причинам. Не люблю, когда спрашивают: "что тебе подарить?", потому что мне ничего не нужно. В крайнем случае, сам себе куплю. Но сегодня тот день, когда нужно. Открою сам сбор и банку. PS. А себе сделаю маленький подарок – 3 дня диджитал и социального детоксикации,

– писал Дантес.

Сегодня артист уже разбил банку – на ней насчитано более 400 тысяч гривен. Дантес пообещал отчитаться, что закупит или куда отправит эти деньги.



Скриншот из инстаграм-сториз