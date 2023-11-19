Мені було важко, – Дантес пояснив, чому Даша Кацуріна вирішила повернутися з дітьми в Україну

З початком повномасштабного вторгнення дівчина Володимира Дантеса Даша Кацуріна разом зі своїми двома дітьми перебралася до Варшави. Втім, восени вона вирішила повернутися в Україну. Співак пояснив, чому дівчина прийняла таке рішення і наскільки це було складно.

За словами Дантеса, кохана з легкістю вирішила повертатись до Києва. Водночас для співака це було важко, оскільки в нього з'явилась нова зона відповідальності за дітей та дівчину.

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Дантес розповів про повернення Даші в Україну

Як розповів виконавець, на його думку, краще все ж переживати війну разом із сім'єю, ніж порізно. Так, за його словами ви не втрачаєте зв'язок.

Мені було важко, бо коли вона в Польщі з дітьми, я спокійно працюю. Мені що вибухи, що не вибухи – я до цього звик. Але Діма Монатік, до речі, у випуску казав, що ви повинні все переживати це разом. Якщо ви вже підписалися на те, що ви родина, то можна пожити якийсь час порізно, але навіщо це життя? Беріть відповідальність,

– зазначив виконавець.

Інтерв'ю з Володимиром Дантесом: дивіться відео онлайн

Де живе Дантес та Кацуріна