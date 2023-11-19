По словам Дантеса, любимая с легкостью решила вернуться в Киев. В то же время, для певца это было тяжело, поскольку у него появилась новая зона ответственности за детей и девушку.
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Дантес рассказал о возвращении Даши в Украину
Как рассказал исполнитель, по его мнению, лучше все же переживать войну вместе с семьей, чем порознь. Так, по его словам, вы не теряете связь.
Мне было тяжело, потому что когда она в Польше с детьми, я спокойно работаю. Мне что взрывы, что не взрывы – я к этому привык. Но Дима Монатик, кстати, в выпуске говорил, что вы должны все переживать вместе. Если вы уже подписались на то, что вы семья, то можно пожить какое-то время врозь, но зачем эта жизнь? Берите ответственность,
– отметил исполнитель.
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Где живут Дантес и Кацурина
- Пора арендовала двухэтажный дом. Точное расположение его, вероятно, недалеко от Киева.
- Этот дом может похвастаться просторными комнатами и большими окнами. Там стильный современный ремонт с белыми стенами. Также есть деревянная лестница, а из окон помещения открывается красивый вид.