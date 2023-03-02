Ви підставляєте всіх: Дантес звернувся до колег-артистів, які гайнули за кордон і не повернулися
Джерело:"Ґрунт"
За час повномасштабної війни Володимир Дантес кілька разів виїжджав з України на благодійні концерти. Тож присоромив колег, які скористалися можливістю та рвонули за кордон з кінцями.
Співак і гуморист Володимир Дантес підкреслив, що на заходи на підтримку України знаменитості виїжджають законно – через Міністерство культури та інформаційної політики. Усі подають запити, показують, де виступатимуть, і "якщо все ок" – виїжджають. Однак, на жаль, не всі повертаються.
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Дантес про колег-артистів, які гайнули за кордон
Я ніяк не хочу наступати на вашу безпеку. Якщо ви вважаєте, що вам небезпечно, і ви це робите заради родин. Але тим самим ви підставляєте всіх тих, хто виїжджає за кордон, щоб зробити щось для країни. Тому що з кожною людиною, яка не повернулася, все важче і важче кожному з нас виїжджати і щось робити,
– емоційно заявив Володимир Дантес.
До речі, виступати за кордоном йому морально простіше, адже там збирає гроші з українців, які не під обстрілами, і заразом нагадує про війну тим, хто радіє життю в Європі.
"Мені дуже важко збирати гроші з українців в Україні. Мені моральніше збирати там бабки і привозити їх сюди, і нагадувати людям, які там: "Ало, війна не закінчилася". Тому що це дуже швидко забувається", – наголосив Володимир Дантес.
- До речі, співак також прокоментував пісню Потапа "Волонтер". Він лаконічно заявив, що "коментарі кажуть самі за себе", але поспівчував реперу, "бо може він так уявляє собі волонтерство".
- Сам Дантес не хоче спекулювати на піснях про війну, бо артисти самі перетворили у шароварщину "байрактари, безпілотники, дрони, калину". "Чим більше слів про війну, тим гірше", – каже співак.