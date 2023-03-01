Колишній автор "Кварталу 95" та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт ні з того ні з сього висловився на тему: "Хто емігрував – той мудак". Він заступився за чоловіків, що покинули країну під час дії воєнного стану, бо "планували та готувалися". Більшість з ним, звичайно ж, не погодилася.

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Олександра Еллерта рознесли за втечу за кордон

Є ті, хто планував і готувався. Та ті, хто усе втратив. А когось завжди щось до останнього тримало. А когось навпаки – тепер нічого. Причини різні, не лише війна. Є ще ті, хто спробували та повернулися, виходить мудаки, але трохи рідніші?

– порозмірковував Олександр Еллерт в інстаграмі.

Олександр Еллерт нарвався на хейт у США / Фото з інстаграму гумориста

У коментарях йому дорікнули за все – і за те, що виїхав завдяки зв'язкам, і за те, що гідні чоловіки віддають життя за Батьківщину, поки він виправдовується, і за те, що втік з Києва, як тільки не стало гонорарів:

"Від чоловіка виглядає як слабка спроба виправдання. Сидите там, то щось розумне пишіть або корисне робіть. Шкода, що кращі хлопці гинуть, а ви відсиджуєтесь і таку дурню пишете, жах";

"Проблема в тому, що комусь можна виїхати, а комусь – ні. Як ви змогли виїхати за кордон, адже закон один для всіх, чи ні? І ось це бісить";

"Сашо, вам ганьба, і ви це розумієте";

"Жінки, діти – це норма, коли вони їдуть, втікаючи від війни у спокій! Але коли мужики виїжджають, кидаючи свою країну в такий час – це підло. Це моя думка. Коли все зашибісь, то живемо, заробляємо бабло, а як тільки запахло смаженим, то зразу виїхав";

"Тримало до останнього тих, хто як ви добре заробляли в рідній Україні, а коли сталася біда – всі одразу збагнули, що плани то були емігрувати вже давно! Якби не війна, сиділи й далі в зоні комфорту";

"А ви, Олександре, не ховалися б за кордоном, а йшли Батьківщину захищати. Бо соромно якось, жінки з дітьми в Україні, а ви закордоном ховаєтеся";

"Особливо мужики, які як щури біжать. Потім приїдуть після війни, як ні в чому не бувало. А хтось просто гине на передовій".

Як Еллерт відреагував на хейт

Олександр Еллерт не проігнорував закиди у зраді й відповів, що хабарі нікому не давав, і Зеленський тут ні до чого. Він запевнив, що з України виїхав законно.

У військоматі був, на обліку теж, колись покажу, через що саме, але все офіційно,

– відповів гуморист у коментарях.

Еллерт відповів на критику / Скриншот з інстаграму

До речі, тиждень тому Еллерт засвітився у компанії блогерки Аліни Шаманської, яка після розриву з Ханумаком залишилася у штатах. Вони зустрілися на дитячому дні народженні. "Відчуття, що побувала вдома в Києві у цей вечір", – раділа тоді Шаманська.